XETRA-Aktienkurs Philips-Aktie:

30,505 EUR 0,00% (13.12.2021, 13:40)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

30,46 EUR +0,08% (13.12.2021, 13:46)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (13.12.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Phlips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) nach wie vor zu kaufen.Das Jahr 2021 sei für Philips bislang ein Jahr zum Vergessen gewesen. Das Unternehmen habe sich mit dem Rückruf von verschiedenen Beatmungsgeräten konfrontiert gesehen, was zu einer weit verbreiteten Verunsicherung der Anleger hinsichtlich der künftigen Haftung für Rechtsstreitigkeiten geführt habe. Auch der Druck auf Logistik und Lieferkette habe seinen Tribut gefordert, was in diesem Jahr zu einer Rücknahme der Margenprognose geführt habe. Obwohl Philips noch viel zu beweisen habe, seien die Analysten der RBI der Meinung, dass das Unternehmen weiterhin über ein erhebliches Potenzial verfüge, und die Analysten der RBI würden hoffen, dass ein Teil des wahrgenommenen Risikos im Zusammenhang mit dem Rückruf-Debakel mit der Vorlage neuer wissenschaftlicher Daten in den kommenden Wochen ausgeräumt werden könne.Das Chancen-Risiko-Verhältnis für die Philips-Aktie erachtet Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nach wie vor als attraktiv und behält seine Kaufempfehlung bei. Das Kursziel würden die Analysten der RBI jedoch aufgrund des etwas ramponierten Sentiments gegenüber der Aktie und des leicht reduzierten Ausblicks für das Gesamtjahr 2021 von EUR 49 auf EUR 46 reduzieren, wodurch sich im Peer Group Vergleich auf Basis 2022 weiterhin ein stabiler Bewertungsabschlag von 6% (Mittelwert aus KGV, EV/Sales, EV/EBIT) ergebe. (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze Philips-Aktie: