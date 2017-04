Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips Lighting-Aktie:

Kurzprofil



Philips Lighting (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT) ist ein weltweit führender Anbieter von Beleuchtungsprodukten, -systemen sowie -services. Das Unternehmen kombiniert seine Erkenntnisse um die positive Wirkung von Licht auf Menschen mit einer umfassenden Technologiekompetenz für innovative digitale Beleuchtungssysteme. Mit diesen erschließt es neue Anwendungs- und Geschäftsfelder, ermöglicht faszinierende Beleuchtungserlebnisse und trägt dazu bei, das Leben von Menschen zu verbessern. Sowohl für Geschäftskunden als auch für Endverbraucher verkauft Philips Lighting mehr energieeffiziente LED-Beleuchtungen als jedes andere Unternehmen. Es ist der führende Anbieter für vernetzte Lichtsysteme und professionelle Services und nutzt das Internet der Dinge, um Licht jenseits reiner Beleuchtung in eine vollständig vernetzte Welt zu transformieren - Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. In 2016 hat Philips Lighting mit weltweit 34.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern einen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro erzielt. Neuigkeiten veröffentlicht Philips Lighting auf www.philips.de/a-w/about/news.html (10.04.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Philips Lighting-Aktienanalyse von Aktienanalystin Daniela Costa von Goldman Sachs:Daniela Costa, Aktienanalystin von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Philips Lighting-Aktie (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT).Vor dem Start der Q1-Berichtssaison habe die Analystin den Kapitalgütersektor nochmals genauer unter die Lupe genommen. Die Konsensschätzungen für das Jahr 2017 für das Unternehmen erschienen ihr zu niedrig, so Costa. Hingegen seien die Durchschnittsschätzungen der Analysten etwa für Siemens ihrer Ansicht nach zu hoch.Daniela Costa, Aktienanalystin von Goldman Sachs, hat die Philips Lighting-Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. (Analyse 10.04.2017)Tradegate-Aktienkurs Philips Lighting-Aktie:27,369 EUR +1,44% (10.04.2017, 11:44)