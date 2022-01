XETRA-Aktienkurs Philips-Aktie:

29,205 EUR -2,21% (20.01.2022, 11:29)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

29,01 EUR -14,17% (12.01.2022, 11:21)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (20.01.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Philips: Große Enttäuschung - AktienanalyseDer Medizintechnikkonzern Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) hat im vierten Quartal wegen Lieferkettenproblemen und höherer Rückstellungen im Zusammenhang mit einem Rückruf bestimmter Beatmungsgeräte einen kräftigen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet - und daher selbst die erst im Oktober gesenkte Jahresprognose verfehlt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorläufigen Berechnungen zufolge sei das Betriebsergebnis zwischen Oktober und Dezember um rund 40 Prozent auf 650 Mio. Euro eingebrochen. Der Quartalsumsatz sei um zehn Prozent auf 4,9 Mrd. Euro gesunken. Für das Gesamtjahr 2021 würden sich somit nur noch Erlöse in Höhe von 17,2 Mrd. Euro andeuten. Dies entspreche den Angaben zufolge auf vergleichbarer Basis einem Minus von einem Prozent. Zuvor habe das Management noch ein organisches Plus im niedrigen einstelligen Prozentbereich anvisiert. Die Marge dürfte auf 12 Prozent zurückgehen, nach 13,2 Prozent im Jahr 2020. Auch hier habe sich Philips zuletzt noch eine leichte Verbesserung erhofft. Börsianer hätten entsetzt reagiert. Und auch Analysten hätten sich enttäuscht gezeigt: Es seien zwar Belastungen durch Produktrückrufe und Lieferengpässe erwartet worden, nicht aber in diesem Ausmaß, so etwa James Vane-Tempest von Jefferies.Auch die Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf würden nicht gerade rosig klingen: Zwar hoffe Philips auf gewisse Nachholeffekte in den kommenden Quartalen. Gleichzeitig habe der Konzern aber eingeräumt, dass die Engpässe wohl in den ersten Monaten des neuen Jahres anhalten würden. Zudem schließe der Konzern weitere finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit dem Produktrückruf nicht aus.Trotz des aus Analystensicht mittlerweile verlockenden Niveaus sollten Anleger daher derzeit besser zu gepufferten Anlagen greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2022)Börsenplätze Philips-Aktie: