Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:

37,03 EUR -1,12% (16.11.2021, 12:03)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

37,015 EUR -0,74% (16.11.2021, 12:05)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (16.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Votum für die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam-Symbol: PHIA).Im Rahmen der seit Juni 2021 laufenden Rückrufaktion für fehlerhaft produzierte Beatmungsgeräte in den USA habe die FDA eine Inspektion an der Produktionsstätte durchgeführt, um die Fertigungsqualitäten zu bewerten. Laut Angaben der Behörde habe der silikonbasierte Schaum, der für die Beatmungsgeräte verwendet werde, einen Sicherheitstest nicht bestanden. Die Aktie habe mit einem Kursrutsch (15.11.: -11%) reagiert.Dagegen hätten Tests von Philips für bereits in den USA zugelassene Geräte akzeptable Ergebnisse vorgewiesen. Da im Rahmen des Austausch- und Reparaturprogramms einige Patienten bereits Geräte mit silikonbasiertem Schaumstoff erhalten hätten, habe die FDA Philips dazu aufgefordert, ein unabhängiges Labor mit der Durchführung zusätzlicher Tests zu beauftragen, um festzustellen, ob und welche potenziellen Sicherheitsrisiken der Schaum auf Silikonbasis für die Patienten berge. Ursprünglich sei die Rückrufaktion im Juni 2021 gestartet worden, weil bei den Beatmungsgeräten die Gefahr bestanden habe, dass sich der verarbeitete Schalldämmschaum in einzelne Partikel zersetzen und von Benutzern eingeatmet oder verschluckt werden könne. Dies könne bei betroffenen Personen eine toxische oder krebserregende Wirkung entfalten. Das Unternehmen habe infolge der anfallenden Reparaturkosten bisher Rückstellungen in Höhe von 500 Mio. Euro gebildet. Neben den bestehenden Qualitätsproblemen bei Beatmungsgeräten würden die Sicherheitsbeanstandungen der FDA nach Erachten des Analysten einen zusätzlichen Unsicherheits- bzw. Risikofaktor darstellen, der höhere Rückstellungen nach sich ziehen könne. Die Analystenprognosen hätten vorerst Bestand.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die Philips-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 39 Euro belassen. (Analyse vom 16.11.2021)Börsenplätze Philips-Aktie: