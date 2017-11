Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

35,235 EUR -0,56% (02.11.2017, 16:29)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (02.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktie geht allmählich die Puste aus - AktienanalyseDer niederländische Elektrokonzern Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) hat im dritten Quartal dank starker Geschäfte in China deutlich mehr verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie das Unternehmen vergangene Woche mitgeteilt habe, sei das EBITDA zwischen Juli und September um zwölf Prozent auf 532 Mio. Euro geklettert. Der Überschuss sei ebenfalls zweistellig auf 423 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 383 Mio. Euro). Der Umsatz allerdings habe mit der Ergebnisentwicklung nicht Schritt halten können. Die Erlöse hätten bei 4,148 Mrd. Euro stagniert. Bereinigt um das abgespaltene Lichtgeschäft habe das Umsatzplus vier Prozent betragen.Die Börse habe das Zahlenwerk dennoch mit steigenden Kursen goutiert. Die Philips-Aktie sei am Tag der Zahlenvorlage zeitweise um zwei Prozent auf rund 36 Euro geklettert und habe damit den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren markiert. Doch dann hätten den Titel die Kräfte verlassen. Offenbar hätten einige Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen genutzt.Schließlich hat sich die Philips-Aktie seit Jahresbeginn um mehr als 20 Prozent verteuert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2017)Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:35,285 EUR +0,20% (02.11.2017, 16:25)