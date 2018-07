Paris (www.aktiencheck.de) - In diesen Tagen blicken viele Investoren auf die Insel, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Wie werde der Brexit genau ablaufen? Wie gehe es danach mit Großbritannien weiter? Nach den Rücktritten aus der britischen Regierung scheine nun der Weg für einen "weichen" Brexit frei zu sein. Eine solche weiche Lösung, die unter anderem ein Freihandelsabkommen vorsehen könnte, werde von einem Großteil der Finanzwirtschaft begrüßt. In den vergangenen Monaten sei es auf der Insel bereits zu einem schwächeren Wachstum gekommen. Wie Beobachter konstatieren würden, hätten nur die Royal-Hochzeit und gute Umsätze im Dienstleistungssektor die zarte Wachstumspflanze gerettet: Zwischen März und Mai sei es für die britische Wirtschaft zuletzt um 0,2 Prozent nach oben gegangen.Es spreche vieles dafür, dass das Währungspaar EUR/GBP auch künftig von Unsicherheit gelähmt bleiben werde. Das schwache Pfund sollte britischen Exporteuren eigentlich Rückenwind verschaffen, doch habe die Industrie mit einem Anteil von weniger als zehn Prozent der Wirtschaftsleistung inzwischen eine derart geringe Bedeutung, dass sich hieraus kaum Hoffnung für die Briten ableiten lasse. Aus diesem Grund werde das Verhandlungsgeschick von Premierministerin Theresa May auch in den nächsten Monaten maßgeblichen Einfluss auf das Währungspaar haben. Auch ein möglicher Zinsschritt im August oder September könnte das Pfund stützen. (Ausgabe vom 13.07.2018) (16.07.2018/ac/a/m)