Was ist eine Pflegeimmobilie?

Der aktuelle Markt von Pflegeimmobilien

Vorteile vom Investment in Pflegeimmobilien

Neben dem bereits erwähnten Vorteil, dass eine Pflegeimmobilie für kontinuierliche Mieteinnahmen sorgt, gibt es auch noch viele andere Vorzüge von Pflegeimmobilien als Kapitalanlage.



Pflegeappartements werden meist direkt vom Bauträger provisionsfrei erworben. Die Vermietung erfolgt daraufhin nicht an Privatpersonen, sondern an den Betreiber des Pflegeheims. Mietverträge dieser Art haben meist eine Laufzeit von 20 Jahren, sodass der Anleger kein Risiko auf einen Mietausfall hat, wenn das Appartement vorübergehen nicht bewohnt wird.



Darüber hinaus ist der Verkauf von Pflegeimmobilien sehr gewinnbringend. Aufgrund der aktuellen Marktsituation ist es wahrscheinlich, dass die Preise für Pflegeheime steigen werden: Der optimale Zeitpunkt für einen Verkauf.



Die Zusatzkosten sowie der Verwaltungsaufwand sind verschwindend gering. Für Mängel haftet der Vermieter, welche allerdings aufgrund der fünfjährigen Gewährleistungsfrist des Bauträgers keine finanzielle Belastung des Anlegers darstellen. Zudem übernimmt der Betreiber die Verwaltung, weshalb sich der Aufwand bei einer Pflegeimmobilie kaum vergleichen lässt mit dem einer Wohnimmobilie.



Ein weiterer großer Vorteil von Pflegeimmobilien als Kapitalanlage ist das Belegungsrecht des Anlegers. Dieses besagt, dass der Anleger selbst oder ein Familienangehöriger selbst in das Appartement einziehen kann, wenn die Unterbringung in einem Pflegeheim notwendig wird. (16.08.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, vorhandenes Vermögen zu vermehren. Eine Methode ist die Investition in Pflegeimmobilien. Was eine Pflegeimmobilie überhaupt ist und welche Vorteile die Investition bringt, zeigt dieser Artikel.Pflegeimmobilien werden auch Pflegeeinrichtungen genannt und sind in erster Linie dafür da, dass sie Pflegebedürftigen ein Zuhause geben, die nicht bei ihrer Familie wohnen können. In der Finanzwelt werden Pflegeimmobilien als Sorglosimmobilien bezeichnet.Der Grund dafür liegt darin, dass es langjährige Pachtverträge mit dem Betreiber der Pflegeeinrichtung gibt, welche für sichere Mieteinnahmen sorgen. Daher ist die Pflegeimmobilie eine immer beliebtere Investitionsmöglichkeit für all diejenigen geworden, die eine lukrative Geldanlage suchen.Der Bedarf an Pflegeheimen steigt momentan stark an. Ein Grund dafür ist das zunehmende Alter der Bevölkerung. Ein weiterer Grund, aus dem neue Pflegeheime immer relevanter werden, ist, dass die bestehenden Einrichtungen oftmals nicht den vorgeschriebenen Standards entsprechen. Was Brandschutz oder Barrierefreiheit betrifft, können sie häufig aus räumlichen Gegebenheiten nicht umgerüstet werden. Ein neues Pflegeheim muss daher her.