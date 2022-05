Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

49,78 EUR +0,65% (24.05.2022, 21:38)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

53,22 USD +0,64% (24.05.2022, 21:24)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (24.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharmakonzern Pfizer könne an seinem Standort in Freiburg künftig größere Mengen deutlich schneller produzieren. Das habe das Unternehmen am Dienstag anlässlich der Eröffnung einer neuen Anlage mitgeteilt. In der hochmodernen Fabrik sollten die Arzneimittel zudem ressourcenschonender hergestellt werden.Dafür sei das bestehende Werk über drei Jahre hinweg für rund 300 Millionen Euro ausgebaut und erweitert worden. Es handele sich laut Pfizer um eine der weltweit modernsten Produktionsstätten der Pharmaindustrie.Die Anlage greife in vorbildlicher Weise Nachhaltigkeitsaspekte auf, habe Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gesagt. "Unter Berücksichtigung von Ressourceneffizienz und Energiemanagement wird hier ein hochautomatisierter und gleichzeitig nachhaltiger Produktionsprozess vom Pulver bis zur Tablette ermöglicht."Pfizer zufolge würden auf rund 13.500 Quadratmetern künftig bis zu sieben Milliarden Tabletten und Kapseln zusätzlich hergestellt - eine Steigerung um 140 Prozent auf jährlich bis zu zwölf Milliarden Tabletten und Kapseln. Das Freiburger Werk beziehe 90 Prozent seiner Energie aus nachhaltigen Quellen wie Geo- oder Solarthermie.Bis zu 200 neue Arbeitsplätze sollten bis Ende des Jahres geschaffen werden. Im Moment würden bei Pfizer in Freiburg rund 1.800 Menschen arbeiten.Die Aktie von Pfizer habe sich in den vergangenen Tagen wieder erholen können. Auch am heutigen Dienstag gehe es bei dem Papier nach oben. Rund eine Stunde vor Handelsschluss notiere die Aktie 1,1 Prozent im Plus bei 53,46 Dollar. Vor Kurzem habe die Aktie die 200-Tage-Linie sowie die 50-Dollar-Marke zurückerobern können. Der nächste Widerstand sei das Aprilhoch bei 56,32 Dollar.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Pfizer-Aktie. (Analyse vom 24.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)