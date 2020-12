Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (29.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) unter die Lupe.Zwischen den Jahren habe Pfizer einen milliardenschweren Deal unter Dach und Fach gebracht. Zusammen mit Myovant Sciences (ISIN: BMG637AM1024, WKN: A2DFYA) wolle der Pharma-Gigant, der vor allem wegen der Corona-Impfstoff-Kooperation mit BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) zuletzt für Schlagzeilen gesorgt habe, das Prostatakrebs-Medikament Orgovyx (Relugolix) sowie eine Kombinationstablette entwickeln und vermarkten.Der Deal habe einen Wert von bis zu 4,2 Milliarden Dollar. Myovant Sciences erhalte zunächst 650 Millionen Dollar als Vorauszahlung, die restlichen Zahlungen seien abhängig vom Erreichen regulatorischer und kommerzieller Ziele. Pfizer erhalte dafür eine exklusive Option auf die Vermarktung des Medikaments Orgovyx in der Onkologie außerhalb der USA und Kanada, mit Ausnahme bestimmter asiatischer Länder.Orgovyx habe vor Kurzem erst die US-Zulassung zur Behandlung von fortgeschrittenem Prostatakrebs erhalten. Dabei handle es sich um eine einmal täglich einzunehmende, orale Behandlung, die die Aktivität des Hormons Gonadotropin blockiere.Die Myovant-Aktie habe auf die starke News mit einem Kurssprung von gut 20 Prozent reagiert. Pfizer hingegen habe am Montag nach Bekanntgabe des Deals gut ein Prozent eingebüßt. Am Dienstag würden jedoch wieder die grünen Vorzeichen bei der Aktie dominieren. Beide Werte befinden sich aktuell nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Pfizer-Aktie. (Analyse vom 29.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link