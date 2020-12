NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

41,25 USD +2,26% (07.12.2020, 22:10)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (08.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) charttechnisch unter die Lupe.Seit der letzten Analyse der Pfizer-Aktie sei viel Wasser den Rhein heruntergeflossen. Doch vor dem Hintergrund der aktuellen Impfstoffdebatte gehöre der Pharmatitel als möglicher konservativer Profiteur wieder auf die Beobachtungsliste. Hierfür gebe es zudem gute charttechnische Gründe: So könnten Anleger aufgrund des Spurts über die 38-Monats-Linie (akt. bei 38,62 USD) inzwischen von einer abgeschlossenen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgehen. Nachdruck würden der unteren Umkehr der MACD sowie der Aroon-Indikator verleihen, denn beide Trendfolger hätten zuletzt synchron neue Einstiegssignale generieren können. Was als "i-Tüpfelchen" jetzt noch fehle, sei ein nachhaltiger Sprung über den seit Dezember 2018 bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 40,23 USD). Gelinge der Befreiungsschlag, stelle die gesamte Atempause der letzten beiden Jahre unter dem Strich eine klassische Konsolidierungsflagge dar. Beide Chartmuster würden perspektivisch auf ein Wiedersehen mit dem Mehrjahrhoch von Dezember 2018 bei 46,46 USD hoffen lassen. Im Ausbruchsfall biete sich die Nackenlinie der o. g. S-K-S-Formation (akt. bei 38,64 USD) als Absicherung an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:34,175 EUR +0,35% (08.12.2020, 08:38)