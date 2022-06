Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (07.06.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehme die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Quartalsergebnis zum ersten Quartal 2022 von Pfizer habe die Erwartungen mehrheitlich übertreffen können, angetrieben durch die üblichen Blockbustermedikamente, wobei speziell Prevnar-13 von einer Rückkehr zum "gewohnten" Impfverhalten der breiten Gesellschaft profitiert habe.In den kommenden Jahren stehe dem Unternehmen allerdings eine Reihe an Patentabläufe von etablierten Blockbustermedikamenten bevor, welche es durch Erfolge in der R&D-Pipeline sowie M&A-Transaktionen zu kompensieren gelte. Bei Letzteren habe sich Pfizer gezeigt, wie in vorangegangenen Quartalen, wieder einmal aktiv, diesmal mit der Übernahme des Migräne-Spezialisten Biohaven Pharmaceuticals. Hier habe Pfizer das bereits in den USA und Europa zugelassene Medikament Nurtec bzw. Vydura erworben, welches bereits in diesem Jahr Einnahmen in Höhe von USD 900 Mio. verspreche. Ob diese Entwicklungen allerdings wirklich die Hoffnungen des Konzerns erfüllen und Teil der "nächsten Generation" an Blockbuster-Medikamenten würden, bleibe abzuwarten.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher seine "halten"-Empfehlung für die Pfizer-Aktie, senkt aber in Anbetracht der jüngsten Kursentwicklungen das Kursziel leicht von USD 58,00 auf USD 56,50. (Analyse vom 07.06.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity