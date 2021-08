Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (25.08.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE).Pfizer habe eine verbindliche Vereinbarung hinsichtlich der Übernahme von Trillium Therapeutics (Krebsimmuntherapien) für 18,50 USD je Aktie (Aufschlag auf den Schlusskurs vom 20.08.: >200%; Aufschlag auf den gewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 60 Tage: 118%) bzw. 2,26 Mrd. USD in bar erzielt. Für Pfizer erachte Gottschalt die Finanzierung der Transaktion als unproblematisch. Die Übernahme komme seines Erachtens nicht völlig überraschend, da Pfizer bereits im September 2020 25,0 Mio. USD in Trillium investiert habe. Der Deal benötige u.a. die Zustimmung von 66,67% der Trillium-Aktionäre.Trilliums Entwicklungspipeline umfasse zwei innovative Leitmoleküle, die das Immunsystem darin verbessern sollten, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. Beide Leitmoleküle hätten bereits eine signifikante Wirksamkeit gegen unterschiedliche Arten von Blutkrebs aufzeigen können. Derzeit würden neun präklinische bzw. klinische Phase 1/2-Studien, zur Wirksamkeit gegen diverse andere Krebsarten laufen.Gottschalt werte die geplante Übernahme als strategisch sinnvoll, da die Leitmoleküle seines Erachtens mit der Entwicklungspipeline von Pfizer kompatibel seien und durch die Entwicklung neuer Medikamente im Bereich Onkologie (25,9% des Umsatzes in Gj. 2020) künftigen Patentabläufen vorgebeugt werde. Zudem würden beide Leitmoleküle laut Einschätzung von Pfizer Blockbuster-Potenzial besitzen.Bei unveränderten Prognosen und in Erwartung eines positiven Gesamtertrags von <10% lautet das Rating für die Pfizer-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 49,00 auf 51,00 USD angehoben. (Analyse vom 25.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link