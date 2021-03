Offenlegungen



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (31.03.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sehr gut hätten sich in Q4 2020 die Absätze bei den Blockbuster-Medikamenten wie Prevnar 13 entwickelt, wo die Umsätze um 11% auf USD 1,75 Mrd. angestiegen seien. Auch das Krebsmedikament Ibrance habe mit +12% auf USD 1,44 Mrd. eine gute Dynamik gezeigt.Per Ende 2020 habe Pfizer über dem Branchendurchschnitt liegende Erfolgsraten seiner klinischen Forschung bezogen auf einen 5-Jahreszeitraum berichten können. Die durchgängige klinische Erfolgsrate von Pfizer sei im Vergleich zum Ende des Jahres 2015 von lediglich 5% auf 21% angestiegen (Branchenschnitt bis Ende 2019: 8%).Gemeinsam mit dem deutschen Biotechunternehmen BioNTech plane Pfizer im Laufe des Jahres 2021 rd. 2 Mrd. Impfstoffdosen (BNT162b2) auszuliefern, was einem Umsatzpotenzial von USD 15 Mrd. entspreche. Des Weiteren gehe das Unternehmen davon aus, dass der Bedarf an COVID-19-Impfstoffen ein möglicherweise langanhaltender sein werde. Sehr wahrscheinlich sei eine regelmäßige Auffrischung erforderlich, um die Immunantwort aufrechtzuerhalten und neu auftretende Varianten zu bekämpfen. Ihre mRNA-Plattform biete die Flexibilität für Folgeanwendungen bzw. zur Behandlung neuerer Virusstämme, die von BNT162b2 nicht gut abgedeckt würden.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarte das Unternehmen Umsätze in einer Bandbreite zwischen USD 59,4 Mrd. und 61,4 Mrd. und habe damit über dem Konsens von USD 56,72 Mrd. gelegen. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie erwarte man nunmehr eine Spanne zwischen USD 3,10 und 3,20 (Konsens: USD 3,19). Die Mitte der anvisierten Umsatzspanne für 2021 spiegele ein operatives Wachstum von rd. 41% im Vergleich zu 2020 wider, beim bereinigten Gewinn je Aktie belaufe sich der erwartete Zuwachs auf 38%.Die Umsätze seien in Q4 2020 im Jahresvergleich um 11,8% auf USD 11,68 Mrd. gestiegen und hätten damit leicht über den Konsensschätzungen von USD 11,43 Mrd. gelegen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie in der Höhe von USD 0,42 habe jedoch die Analystenerwartungen von USD 0,48 nicht erreichen können.Pfizer profitiere derzeit von dem durch seine First-Mover Position beim COVID-19-Impfstoff induzierten sehr starken Umsatz- und Ergebnisdynamik. Das Sentiment rund um die Pfizer-Aktie sei allerdings ob der Patentabläufe zu Mitte dieses Jahrzehntes weiterhin getrübt bzw. belastet. Die aktuelle Bewertung spiegele dies großteils sehr anschaulich wider.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für Pfizer. Das unveränderte Kursziel von USD 39 entspreche beim KGV 2022e und EV/Umsatz 2022e einem geringfügigen Bewertungsabschlag von im Mittel rd. 3% gegenüber der Peer Group, was nach Erachten des Analysten gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 31.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: