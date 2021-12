Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (23.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Die Pfizer-Aktie präsentiere sich weiter stark. Das US-Unternehmen profitiere seit Längerem von den Einnahmen aus dem gemeinsam mit BioNTech entwickelten Corona-Impfstoff. Bald könne Pfizer nun auf weitere hohe Einnahmen mit seiner Corona-Tablette Paxlovid hoffen. Am Mittwoch habe die US-Arzneimittelbehörde FDA hier eine Notfallzulassung erteilt.Mit Paxlovid behandelt werden sollten positiv getestete Corona-Patienten ab zwölf Jahren mit milden bis mittleren Symptomen und einem großen Risiko für eine Verschlimmerung der Erkrankung, habe die FDA am Mittwoch geschrieben.Vor einer Woche habe bereits die EU-Arzneimittelbehörde EMA mitgeteilt, mit Paxlovid könnten erwachsene Patienten behandelt werden, die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen würden und die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf hätten. Offiziell zugelassen sei das Medikament in der EU noch nicht, das Verfahren laufe aber.Die Pfizer-Aktie nehme nun wieder Kurs auf ihr erst am Montag bei 61,71 USD markiertes Rekordhoch. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und die Gewinne weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link