Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

48,945 EUR +3,80% (27.01.2022, 18:05)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

54,51 USD +3,61% (27.01.2022, 17:50)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (27.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die EU-Arzneimittelbehörde EMA habe grünes Licht gegeben für die Zulassung des Medikaments Paxlovid gegen Covid-19. Das Mittel des US-Herstellers Pfizer könne bei erwachsenen Patienten eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindern, habe die EMA mitgeteilt. Die Pfizer-Aktie reagiere mit einem deutlichen Plus.Nach der Zulassung sei Paxlovid das erste Mittel, das Patienten zu Hause oral einnehmen könnten. Die Covid-Pille gelte als sehr effektiv, gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen solle sie das Risiko von sehr schweren Krankheitsverläufen um 89 Prozent senken.Nun müsse die EU-Kommission der Zulassung noch zustimmen, das aber gelte als Formsache. "Das Sicherheitsprofil von Paxlovid war günstig und Nebenwirkungen im Allgemeinen milde", hätten die EMA-Experten festgestellt. "Auf der Grundlage von Laborstudien wird erwartet, dass es auch gegen Omikron und andere Varianten wirkt."Unklar sei noch, wann das Mittel auf Rezept bei der Apotheke zu kaufen sei. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seien eine Million Packungen Paxlovid geordert worden. "Das Mittel eignet sich insbesondere für die Behandlung ungeimpfter Risikopatienten", habe er gesagt. Mit diesem Präparat seien dann insgesamt sieben Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Patienten in der EU zugelassen.Patienten würden nach Angaben des Herstellers über fünf Tage zwei Mal täglich jeweils drei Tabletten einnehmen. Der Wirkstoff Nirmatrelvir solle ein Sars-CoV-2-Protein hemmen und dadurch die Vermehrung des Virus stoppen. Zu möglichen Nebenwirkungen würden eine Beeinträchtigung des Geschmackssinns, Durchfall, Bluthochdruck und Muskelschmerzen gehören. Das Mittel könnte aber die Wirkung anderer Medikamente beeinträchtigen, warne die EMA.Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: