Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

42,125 EUR +11,00% (05.11.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

48,61 USD +10,86% (05.11.2021, 21:10)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (07.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Arzneimittelherstellers Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Die Nachricht über ein wirksames Covid-19-Medikament von Pfizer habe am Freitag die Corona-Impfstoff- und Medikamentenbranche durchgeschüttelt. Die Meldung, dass eine Pille des US-Pharmakonzerns die Gefahr einer notwendigen Krankenhauseinweisung oder eines Todes um 89% reduzieren solle, habe die Pfizer-Aktie um 10,9% nach oben schießen lassen und habe auch dem US-Aktienmarkt insgesamt auf seiner Rekordjagd geholfen.Schwer habe es hingegen den Konkurrenten Merck & Co getroffen, der kürzlich mit einem Medikament ähnliches vermeldet und seine Aktien auf Rekordjagd geschickt habe. Leiden müssten hätten auch die in der Corona-Krise erfolgsverwöhnten Anleger von Impfstoff-Herstellern und diverser Konzerne, die vom Bedarf für Corona-Tests profitiert hätten. Investoren würden sich hier plötzlich um den weiteren Bedarf für Impfstoffe und Diagnostik sorgen. Die Aktien der Impfstoff-Pioniere BioNTech und Moderna hätten ihren freien Fall, den ein enttäuschendes Moderna-Absatzziel am Vortag ausgelöst habe, fortgesetzt. Beide Titel hätten ein Tief seit Juli erreicht.Profiteur der Pfizer-Aussagen seien dagegen Aktien aus dem Reise- und Freizeitsektor gewesen, die von der Corona-Krise lange Zeit besonders stark getroffen worden seien. Sie würden auf positive wie negative Nachrichten zur Bewältigung der Corona-Krise üblicherweise besonders sensibel reagieren - so z.B. die Papiere von Fluggesellschaften.Die Pfizer-Aktie sei am Donnerstag noch gemeinsam mit dem Impfstoff-Partner BioNTech deutlich unter Druck geraten, weil der Konkurrent Moderna seine Impfstoff-Absatzprognose auf 15 bis 18 Mrd. USD gesenkt habe. Den Abschlag habe Pfizer nun allerdings wieder mehr als ausgeglichen. Der Spitzenanstieg am Freitag bis auf 48,81 USD habe für den Pharmariesen ein Hoch seit Ende August bedeutet.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.