Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

52,21 EUR -0,13% (28.12.2021, 14:49)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

59,20 USD +0,83% (27.12.2021, 22:10)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (28.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Die Bundesregierung kaufe 1 Mio. Packungen des Medikaments Paxlovid des US-Pharmariesen gegen schwere Covid-19-Verläufe. Das habe der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur in Berlin gesagt. Mit ersten Lieferungen werde noch im Januar gerechnet. Zunehmend bekomme man so die Perspektive, eine weitere therapeutische Option zu ermöglichen, habe der SPD-Politiker weiter gesagt.Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe kurz vor Weihnachten eine Notfallzulassung für das Medikament ausgesprochen. Es sei laut FDA das erste Covid-Mittel in den USA, das in Tablettenform eingenommen werden könne. Lauterbach habe ebenfalls eine Notfallzulassung angekündigt.Pfizer habe mit Paxlovid und dem Corona-Impfstoff Comirnaty, der zusammen mit BioNTech entwickelt worden sei, zwei starke Trümpfe im Kampf gegen Corona in der Hand. Das sollte sich in den kommenden Quartalen weiter in der Bilanz des Pharmariesen niederschlagen und zusätzliche M&A-Aktivitäten ermöglichen. Erst kürzlich habe Pfizer die Übernahme von Arena Pharmaceuticals angekündigt. Gewinne laufen lassen, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer und BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link