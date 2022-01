Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (24.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Zuge der jüngsten Korrektur an den Märkten sei auch die Aktie von Pfizer stärker unter Druck geraten. Am heutigen Montag gehe es weiter nach unten. Derzeit notiere das Papier 4,4 Prozent im Minus bei 50,45 Dollar.Die Aktie sei in den vergangenen Monaten aber auch extrem stark gelaufen. Sie habe davon profitiert, dass Pfizer sowohl einen Corona-Impfstoff als auch ein wirksames Corona-Medikament im Portfolio habe. Mit der Omikron-Variante, die wohl deutlich mildere Verläufe nach sich ziehe als bisherige Varianten, habe nun die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie auch die Aktie von Pfizer deutlicher unter Druck gebracht. Zudem sehe sich das Unternehmen nach wie vor mit einigen Vorwürfen konfrontiert, was die Zulassungsstudie des mit BioNTech entwickelten Corona-Impfstoffs angehe.Pfizer-Chef, Albert Bourla, gebe sich derweil zuversichtlich, was die weitere Entwicklung bei den Impfstoffen angehe. In einem Interview mit N12 News in Israel habe Bourla auf die Frage, ob er Auffrischungsimpfungen alle vier bis fünf Monate auf einer regulären Basis erwarte, gesagt: "Das ist kein gutes Szenario. Ich hoffe, dass wir ein Vakzin haben werden, das einmal jährlich verabreicht wird". Auf diese Weise könne man Menschen leichter überzeugen, sich impfen zu lassen, so der Pfizer-Chef.Bourla habe weiter erklärt: "Wir prüfen, ob wir einen Impfstoff entwickeln können, der Omikron abdeckt und die anderen Varianten nicht vergisst. Das könnte eine Lösung sein." Bourla sehe sein Unternehmen dazu bereit, die Zulassung für einen neu gestalteten Impfstoff zu beantragen und ihn bereits im März in Massenproduktion herzustellen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.