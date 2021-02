Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (02.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) unter die Lupe.Pfizer erhoffe sich von dem gemeinsamen Corona-Impfstoff mit BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2) im laufenden Jahr noch mehr Schub als bisher gedacht. Der US-Pharmakonzern habe am Dienstag seine Ziele für 2021 weiter erhöht. Grund seien die überarbeiteten Annahmen für das Vakzin, habe Pfizer zur Vorlage seiner Jahreszahlen 2020 in New York mitgeteilt.Im vergangenen Jahr habe Pfizer seinen Umsatz um zwei Prozent auf 41,9 Mrd. Dollar gesteigert. 2021 erwarte das Management einen Umsatzsprung auf 59,4 bis 61,4 Mrd. Dollar - dies wären bis zu rund 47 Prozent Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Dabei solle allein der Corona-Impfstoff BNT162b2 (Markenname: Comirnaty) rund 15 Mrd. Dollar in die Kassen spülen, also rund ein Viertel der Gesamtumsätze. Das Mittel sei im Dezember nach einer Notfallzulassung in den USA erstmals auf einen Markt gekommen - Pfizer habe den Angaben zufolge im Schlussquartal mit dem Medikament bereits 154 Mio. Dollar Umsatz gemacht.Unter dem Strich habe der Pharmariese im vergangenen Jahr rund 9,6 Mrd. Dollar verdient - das seien rund 41 Prozent weniger 2019 gewesen. Jedoch habe Pfizer damals von einem Einmalgewinn bei der Einbringung seines Konsumentengeschäfts in ein Gemeinschaftsunternehmen mit GlaxoSmithKline profitiert. Das um Sondereffekte bereinigte EPS sei dagegen um 16 Prozent auf 2,22 Dollar gestiegen. Hier sei auch die jüngst in das Generika-Joint-Venture mit Mylan eingebrachte Tochter Upjohn ausgenommen, die nun als nicht fortgeführtes Geschäft behandelt werde. 2021 solle diese Kennziffer auf 3,10 bis 3,20 Dollar steigen. Zuvor habe Pfizer hier 3,00 bis 3,10 Dollar angestrebt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link