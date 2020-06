Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (24.06.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) weiterhin zu verkaufen.Pfeiffer Vacuum erwarte für das Q2/2020 einen Konzernumsatz von 140 bis 145 (Vj.: 157,4; Analystenerwartung: 143,0) Mio. Euro. Der Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds stehe dabei laut Unternehmensangaben einer anhaltend starken Nachfrage aus dem Halbleitermarkt gegenüber. Ferner solle das EBIT bei 3,0 bis 6,5 (Vj.: 14,7; Analystenprognose: 4,5) Mio. Euro liegen, womit die EBIT-Marge auf ungefähr 2,0% bis 4,5% (Vj.: 9,3%) sinken solle. Die Ergebnisbelastung sei Produktivitätsverlusten aufgrund von Umsatzeinbußen und Covid-19-Maßnahmen sowie höheren Ausgaben zur Steigerung des Marktanteilswachstums geschuldet. Beim Auftragseingang rechne das Unternehmen mit einer stabilen oder leicht besseren Entwicklung im Vergleich zu 144,9 Mio. Euro im Vorjahr. Die detaillierten Q2-Ergebnisse werde Pfeiffer Vacuum am 04.08. vorlegen.Bei unveränderten Prognosen und einem unveränderten Kursziel von 130 Euro bestätigt Markus Jost, Analyst von Independent Research, sein "verkaufen"-Rating für die Pfeiffer Vacuum-Aktie, die wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat bzw. sogar wieder in der Nähe ihres Allzeithochs notiert. (Analyse vom 24.06.2020)Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie: