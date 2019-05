Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum AG:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (23.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) unter die Lupe.Ende Februar habe Pfeiffer Vacuum nach einem guten Schlussquartal noch über bessere Geschäfte berichtet. Umsatz und Betriebsergebnis seien 2018 zweistellig gestiegen. Beim Ausblick seien Enttäuschungen ausgeblieben. Mittlerweile zeige sich der Vakuumpumpenspezialist etwas pessimistischer. Aufgrund der anhaltenden Zurückhaltung der Kunden könne ein schlechteres Abschneiden als im Vorjahr nicht mehr ausgeschlossen werden.Pfeiffer Vacuum blicke vorsichtig auf das laufende Jahr. Im laufenden zweiten Quartal zeige sich die Auftragslage unverändert verhalten, heiße es aus der Firmenzentrale. Eine Erholung im zweiten Halbjahr sei ungewiss, jedoch durchaus möglich. Damit schließe sich der Vorstand den Aussagen vieler Branchenvertreter nahtlos an.Die Gesellschaft peile daher für das Gesamtjahr eine Umsatzspanne zwischen 640 bis 680 Millionen Euro (Vorjahr: 659,7 Millionen Euro) an. Die EBIT-Marge solle zwischen zwölf und 15 Prozent (Vorjahr: 14,4 Prozent) liegen - auf der heutigen Hauptversammlung würden weitere Details folgen.Nach dem schwachen Jahresstart hätten sich Vorstand und Investoren bereits auf ein herausforderndes Jahr eingestellt - auch wenn die Produkte aus dem Hause Pfeiffer in immer mehr industriellen Prozessen an Bedeutung gewinnen würden.Die heute präzisierten Jahresziele würden vor allem ergebnisseitig enttäuschen. Aber: Im November habe der Großaktionär, der familiengeführte Branchenrivale Busch, sich mit mehr als 50 Prozent die Mehrheit an Pfeiffer Vacuum gesichert. Folgen der Mehrheitsübernahme seien eine engere Zusammenarbeit der beiden Unternehmen insbesondere in den Bereichen Einkauf, Vertrieb und Service, Forschung & Entwicklung sowie IT. Zudem könnte der Großaktionär auch die heutigen Kursrückschläge für weitere Aktienkäufe nutzen.Risikobewusste Anleger können daher versuchen, mit einem Abstauberlimit bei 125 Euro zum Zug zu kommen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2019)