Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

129,20 EUR +1,73% (08.08.2018, 14:49)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

129,30 EUR +1,41% (08.08.2018, 15:01)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum AG:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (08.08.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF).Nach einem unerwartet starken Jahresauftakt seien die Q2-Zahlen nun enttäuschend ausgefallen. Der Umsatzanstieg sei demnach mit 20,5% y/y etwas weniger deutlich als erwartet ausgefallen. Zudem habe auch die Auftragsentwicklung signifikant an Dynamik eingebüßt. Unternehmensangaben zufolge würden sich hier die erwarteten Verzögerungen der Bestellungen von Halbleiterkunden andeuten. Das EBIT sei in Q2 dank unterproportional gestiegener operativer Ausgaben deutlich um 45,8% auf 20,3 Mio. Euro gestiegen, womit die Erwartungen jedoch deutlich verfehlt worden seien. Laut Konzernchef Eric Taberlet würden die Quartalszahlen aber die erwarteten Entwicklungen bestätigen, weshalb die Ziele für das Gesamtjahr weiterhin Bestand hätten. Zwar erachte Friebel die Ziele für realistisch, jedoch dürfe sich die Margenentwicklung nicht so wie in Q2 wieder verschlechtern.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Das Kursziel werde von 160 Euro auf 145 Euro gesenkt. (Analyse vom 08.08.2018)Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie: