137,10 EUR -1,08% (26.02.2020, 11:45)



136,70 EUR +0,59% (26.02.2020, 11:52)



DE0006916604



691660



PFV



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (26.02.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) weiterhin zu verkaufen.Laut den Eckdaten für das Q4/2019 sei der Umsatz weniger deutlich, als von Jost erwartet, um 1,7% auf 165,5 (Vj.: 168,4; Analystenerwartung: 159,4; Marktkonsens: 163,0) Mio. Euro gesunken und das EBIT sei um 39,0% auf 16,2 (Vj.: 26,6; Analystenerwartung: 15,0; Marktkonsens: 17,6) Mio. Euro eingebrochen. Auch der Auftragseingang sei mit -7,4% auf 148,7 (Vj.: 160,6) Mio. Euro rückläufig gewesen. Seine zweifach gesenkten Zielsetzungen für 2019 habe Pfeiffer damit erreichen können. Für das laufende Geschäftsjahr stelle Pfeiffer wie erwartet erstmals ein Umsatzwachstum in Aussicht.Etwaige Auswirkungen durch das Coronavirus im für Pfeiffer wichtigen Wachstumsmarkt China (Umsatzanteil Asien 9 Monate 2019: 35,9%; China werde nicht separat ausgewiesen) würden laut Unternehmensaussagen genau beobachtet. Enttäuschend sei insbesondere auch die Aussage gewesen, dass es bei der EBIT-Marge "keine erheblichen Verbesserungen" geben werde (bisherige Analystenerwartung EBIT-Marge 2020e: 12,8% (Vj.: 10,3%); Marktkonsens: 12,7%). Des Weiteren sollten die Investitionen in 2020 über dem Niveau von 2019 liegen. Zudem habe Pfeiffer gemeldet, dass der Großaktionär Busch seine Beteiligung an Pfeiffer Vacuum per 31.12.2019 weiter auf 60,22% ausgebaut habe.Jost habe seine Prognosen gesenkt (u.a. EPS 2020e: 5,11 (alt: 6,07) Euro; EPS 2021e: 6,28 (alt: 6,79) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link