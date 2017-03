Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

Kurzprofil Pfeiffer Vacuum AG:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (16.03.2017/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF).Nachdem das Unternehmen am 07. März anlässlich des Übernahmeangebots der Busch-Gruppe in Höhe von 96,20 Euro pro Aktie die Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung für den 03. April eingeladen habe, habe Busch jetzt sein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zurückgezogen. Als Begründung habe man auf die anberaumte außerordentliche Hauptversammlung verwiesen, die Busch jedoch in seinem Angebot explizit ausgeschlossen habe. Die schon angedienten Papiere sollten an die Aktionäre zurückgebucht werden. Sowohl Pfeiffer Vacuum selbst als auch der Analyst hätten den Angebotspreis als unattraktiv bewertet. Ferner erachte er auch keine strategische Notwendigkeit für eine Fusion, weshalb er den Rückzug von Busch positiv sehe. Pfeiffer Vacuum habe nun bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Strategie des organischen Wachstums in Märkten wie Asien und den USA verbunden mit strategischen Akquisitionen weiterführen möchte. Ferner setze es nach eigenen Angaben die angekündigte Prüfung weiterer Optionen fort, um die Aktionäre an der Wertentwicklung von Pfeiffer Vacuum angemessen zu beteiligen.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 110,00 Euro weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 16.03.2017)