Euronext Paris-Aktienkurs Peugeot-Aktie:

13,155 EUR -1,50% (22.06.2020, 09:07)



Kurzprofil PSA Peugeot Citroën S.A.:



PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) ist ein französischer Autokonzern mit den Marken Peugeot und Citroën. Der Konzern gehört zu den größten Automobilhersteller in Europa. Zum PSA-Konzern gehören neben Peugeot und Citroën auch folgende Unternehmen: Faurecia (ein Zulieferer für Sitze, Cockpits, Abgassystee und andere Komponenten), Banque PSA Finance (Finanzdienstleister mit den Zweigniederlassungen Peugeot Bank und Citroën Bank), Peugeot Motocycles, (Hersteller für Roller und Motorräder), Peugeot Citroën Moteurs (PCM) (Verkaufsunternehmen für Motoren) sowie Process Conception Ingénierie (PCI) (Unternehmen für die Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme von Industrieanlagen). Der größte Aktionär von PSA Peugeot Citroën ist mit 25,4% die Familie Peugeot. (22.06.2020/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Peugeot-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) charttechnisch unter die Lupe.Nach den Kursverlusten seit November 2019 habe die Peugeot-Aktie zuletzt auf Basis der wichtigen horizontalen Haltezone bei rund 10 EUR im März und Mai einen kleinen Doppelboden ausgebildet. Um der unteren Umkehr Nachdruck zu verleihen, wäre ein dauerhafter Spurt über das zwischenzeitliche Erholungshoch bei 14,24 EUR nötig. Das rechnerische Anschlusspotenzial aus dem beschriebenen Trendwendemuster lasse sich dann auf rund 4 EUR taxieren und reiche damit aus, um perspektivisch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 17,82 EUR) ins Visier zu nehmen.Rückenwind erhalte der Autotitel seitens des MACD. Wie bei so vielen anderen Basiswerten auch, sei es zuletzt auf rekordtiefem Level zu einem neuen Einstiegssignal seitens des Trendfolgers gekommen. Damit sollte die eingeleitete Stabilisierung letztlich gelingen. Die o. g. langfristige Glättungslinie markiere dann aber den Auftakt zu einer markanten Widerstandszone, welche sich aus verschiedenen alten Hoch- und Tiefpunkten bei rund 20 EUR speise, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Peugeot-Aktie:13,345 EUR +1,06% (22.06.2020, 09:18)