Tradegate-Aktienkurs Peugeot-Aktie:

18,09 EUR +3,52% (26.02.2020, 11:33)



Euronext Paris-Aktienkurs Peugeot-Aktie:

18,06 EUR +2,12% (26.02.2020, 11:23)



ISIN Peugeot-Aktie:

FR0000121501



WKN Peugeot-Aktie:

852363



Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEU



Euronext - Paris Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

UG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEUGF



Kurzprofil PSA Peugeot Citroën S.A.:



PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) ist ein französischer Autokonzern mit den Marken Peugeot und Citroën. Der Konzern gehört zu den größten Automobilhersteller in Europa. Zum PSA-Konzern gehören neben Peugeot und Citroën auch folgende Unternehmen: Faurecia (ein Zulieferer für Sitze, Cockpits, Abgassystee und andere Komponenten), Banque PSA Finance (Finanzdienstleister mit den Zweigniederlassungen Peugeot Bank und Citroën Bank), Peugeot Motocycles, (Hersteller für Roller und Motorräder), Peugeot Citroën Moteurs (PCM) (Verkaufsunternehmen für Motoren) sowie Process Conception Ingénierie (PCI) (Unternehmen für die Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme von Industrieanlagen). Der größte Aktionär von PSA Peugeot Citroën ist mit 25,4% die Familie Peugeot. (26.02.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Peugeot-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) und senkt das Kursziel von 19,50 auf 15,50 Euro.Mit Blick auf die Probleme im Iran und in China seien die Jahreszahlen des PSA-Konzerns recht ordentlich ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der französische Autobauer dürfte derzeit massiv auf die Fusion mit FIAT Chrysler hinarbeiten, die Ende 2020 oder Anfang 2021 erfolgen könnte. Beide Konzerne stünden in der gegenwärtigen Automobilwelt relativ allein auf weiter Flur und würden insbesondere bei Zukunfts- respektive Gegenwartstechnologien wie der Elektromobilität und dem Autonomen Fahren weit hinter der Konkurrenz herhinken. Das suspendierte Iran-Geschäft belaste den französischen Konzern weiterhin stark, aber auch in China laufe das Geschäft alles andere als rund. Sollte sich zudem die Corona-Virus-Krise in den nächsten Wochen und Monaten deutlich ausweiten, könnte dies zu ernsten Lieferengpässen, aber auch zu starken Kaufrückgängen und in der Folge zu Umsatz- und Ergebniseinbußen führen.In Erwartung stärkeren Gegenwindes für den Konzern in den nächsten Quartalen bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Peugeot-Aktie und reduziert zugleich das Kursziel von 19,50 auf 15,50 Euro. (Analyse vom 26.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Peugeot-Aktie: