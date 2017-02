ISIN Peugeot-Aktie:

FR0000121501



WKN Peugeot-Aktie:

852363



Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEU



Euronext - Paris Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

UG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEUGF



Kurzprofil PSA Peugeot Citroën S.A.:



PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) ist ein französischer Autokonzern mit den Marken Peugeot und Citroën. Der Konzern gehört zu den größten Automobilhersteller in Europa. Zum PSA-Konzern gehören neben Peugeot und Citroën auch folgende Unternehmen: Faurecia (ein Zulieferer für Sitze, Cockpits, Abgassysteme und andere Komponenten), Banque PSA Finance (Finanzdienstleister mit den Zweigniederlassungen Peugeot Bank und Citroën Bank), Peugeot Motocycles, (Hersteller für Roller und Motorräder), Peugeot Citroën Moteurs (PCM) (Verkaufsunternehmen für Motoren) sowie Process Conception Ingénierie (PCI) (Unternehmen für die Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme von Industrieanlagen). Der größte Aktionär von PSA Peugeot Citroën ist mit 25,4% die Familie Peugeot. (21.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Peugeot-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jose Asumendi von J.P. Morgan:Jose Asumendi, Aktienanalyst von J.P. Morgan, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des französischen Autobauers PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF).Peugeot werde bald seine Zahlen für das 2. Geschäftshalbjahr veröffentlichen. Asumendi rechne mit erfreulichen Resultaten von Peugeot. Das Zahlenwerk sollte laut dem Aktienanalysten von finanzieller Stärke von Peugeot zeugen und die geplante Übernahme des Europa-Geschäfts von General Motors untermauern.Jose Asumendi, Aktienanalyst von J.P. Morgan, hält in einer aktuellen Peugeot-Aktienanalyse am Rating "overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro fest. (Analyse vom 21.02.2017)Tradegate-Aktienkurs Peugeot-Aktie:18,543 EUR +1,19% (21.02.2017, 20:59)Euronext Paris-Aktienkurs Peugeot-Aktie:18,405 EUR +0,55% (21.02.2017, 17:35)