Börsenplätze Petroleo Brasileiro ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Petroleo Brasileiro ADR-Aktie:

12,90 EUR -0,77% (29.03.2022, 10:18)



NYSE-Aktienkurs Petroleo Brasileiro ADR-Aktie:

14,18 USD -3,47% (28.03.2022, 22:00)



ISIN Petroleo Brasileiro ADR-Aktie:

US71654V4086



WKN Petroleo Brasileiro ADR-Aktie:

541501



Ticker-Symbol Petroleo Brasileiro ADR-Aktie:

PJXA



Ticker-Symbol Petroleo Brasileiro ADR-Aktie:

PBR



Kurzprofil Petroleo Brasileiro S.A.:



Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) (ISIN: US71654V4086, WKN: 541501, Ticker-Symbol: NDX1, Ticker-Symbol: PJXA, NYSE-Ticker-Symbol: PBR) ist ein auf die Öl-, Erdgas- und Energieindustrie spezialisierter Konzern aus Brasilien. Das Unternehmen befasst sich mit der Erkundung, Bohrung, Raffinierung, Verarbeitung, dem Handel und Transport von Rohöl aus produzierenden Onshore- und Offshore-Ölfeldern sowie aus Schiefer- und anderen Gesteinen. (29.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Petroleo Brasileiro ADR-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Petroleo Brasileiro ADR-Aktie (ISIN: US71654V4086, WKN: 541501, Ticker-Symbol: NDX1, Ticker-Symbol: PJXA, NYSE-Ticker-Symbol: PBR) unter die Lupe.Nach Kritik an der Preispolitik des Ölkonzerns Petroleo Brasileiro (Petrobras) wolle Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro laut Medienberichten die Spitze des halbstaatlichen Unternehmens neu besetzen. Er habe den Wirtschaftswissenschaftler und Berater Adriano Pires als neuen Chef nominiert. Dies hätten brasilianische Medien unter Berufung auf das Energieministerium in Brasília am Montag berichtet.Pires solle demnach nach nur rund einem Jahr den ehemaligen General Joaquim Silva e Luna ersetzen, der im April 2021 als erster Militär seit dem Jahr 1989 Chef von Petrobras geworden sei. Bolsonaro sei mit der Preispolitik unter dessen Vorgänger Roberto Castello Branco ebenfalls unzufrieden gewesen. Der Petrobras-Vorstand müsse dem Wechsel noch zustimmen.Bolsonaro habe nun Kritik geübt, nachdem Petrobras die Preise für seine Händler unter Verweis auf den Ukraine-Krieg um bis zu 25% erhöht habe. Pires habe sich in einem Interview für eine mehrmonatige staatliche Subventionspolitik ausgesprochen, um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu dämpfen.An der Börse komme der erneute Eingriff des umstrittenen Präsidenten Bolsonaro in den Konzern verständlicherweise nicht gut an: Die Petrobras-Aktie sei um 4% gefallen. Da die Aussichten jedoch insgesamt noch relativ gut seien, die Bewertung günstig und das Chartbild bullish, könnten Anleger bei der "Aktionär"-Altempfehlung weiterhin am Ball bleiben. Der Stoppkurs sollte nun auf 10 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link