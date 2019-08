Auch der ZEW-Saldo der Lagebeurteilungen werde vermutlich nochmals schwächer ausfallen. Vor dem Hintergrund der zuletzt schwachen Industrieproduktion sollte dies nicht überraschen. Darüber hinaus habe das Lage-Pendant der sentix-Umfrage ebenfalls ein neues Tief markiert. Alles in allem wären die Vorgaben für das kommende ifo Geschäftsklima Deutschland mit diesen Entwicklungen negativ, und die Perspektive für die deutsche Wirtschaft bleibe getrübt.



Im weiteren Wochenverlauf seien die deutschen BIP-Zahlen von Interesse. Im ersten Quartal habe der Zuwachs gegenüber dem Vorquartal noch 0,4% betragen. Im zweiten Quartal sei dagegen im besten Fall nur noch mit Stagnation zu rechnen, sodass die Konsenschätzung realistisch erscheine. Die vorhandenen Lockerungserwartungen bezüglich der EZB-Geldpolitik würden nicht gedämpft.



Neben diesen Veröffentlichungen in Deutschland seien in der neuen Woche vor allem US-Daten von Interesse. Zu nennen seien die Verbraucherpreise und verschiedene Stimmungsindikatoren sowie realwirtschaftliche Zahlen vom Einzelhandel und der Industrieproduktion. Insgesamt sei mit einem gemischten Bild zu rechnen. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die Stimmungsindikatoren, denn hier seien im vergangenen Monat teilweise sehr unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten gewesen. Dass sich das wichtige Industriebarometer in der Region Philadelphia auf dem hohen Juliniveau halten könne, sei nicht wahrscheinlich, währenddessen könnte sich das Pendant in der Region New York auf niedrigerem Niveau verbessern und auch das Stimmungsbarometer der mittelständischen Industrie könnte sich solide zeigen. Angesichts der Politrisiken werde die FED aber wohl nicht von ihrem Kurs der "Versicherungsschritte" abweichen. (12.08.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer richtet sich am Dienstag auf die ZEW-Umfrage des laufenden Monats, denn heute finden sich keine relevanten Datenveröffentlichungen im Kalender, so die Analysten der Helaba.Die befragten Finanzmarktakteure dürften sich erneut skeptischer geäußert haben. So würden die politischen Konflikte nicht nur auf den Aktienmärkten, sondern auch auf den Stimmungsindikatoren lasten. Zudem sei die Vorgabe seitens der sentix-Befragung negativ. Der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen dürfte dementsprechend nochmals nachgeben und ein neues zyklisches Tief ansteuern.