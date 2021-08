Börsenplätze Pershing Square Tontine-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pershing Square Tontine-Aktie:

16,896 EUR -1,18% (18.08.2021, 08:46)



NYSE-Aktienkurs Pershing Square Tontine-Aktie:

20,02 USD -0,55% (17.08.2021, 22:10)



ISIN Pershing Square Tontine-Aktie:

US71531R1095



WKN Pershing Square Tontine-Aktie:

A2P756



Ticker-Symbol Pershing Square Tontine-Aktie:

4MS



NYSE-Symbol Pershing Square Tontine-Aktie:

PSTH



Kurzprofil Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.:



Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. (PSTH) (ISIN: US71531R1095, WKN: A2P756, Ticker-Symbol: 4MS, NYSE-Symbol: PSTH) ist eine Blankoscheck-Gesellschaft. Die Gesellschaft wird zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Kapitalaustauschs, einer Vermögensübernahme, eines Aktienkaufs, einer Reorganisation oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet. PSTH hat keine Geschäftstätigkeit. PSTH hat keine Einnahmen erwirtschaftet. (18.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pershing Square Tontine-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pershing Square Tontine Holdings (PSTH) (ISIN: US71531R1095, WKN: A2P756, Ticker-Symbol: 4MS, NYSE-Symbol: PSTH) unter die Lupe.Gegen den SPAC Pershing Square Tontine Holdings des Milliardärs Bill Ackman sei am Montag eine Klage eingereicht worden, die weitreichende Folgen für das gesamte Segment der Mantelgesellschaften haben könnte. Hintergrund sei der gescheiterte Einstieg von Pershing Square Tontine bei der Universal Music Group.Die Zivilklage eines PSTH-Aktionärs erhebe den Vorwurf, dass Ackmans SPAC illegal als Investmentgesellschaft arbeite und daher als solche reguliert werden sollte. "Die Investition in Wertpapiere ist alles, was das Unternehmen seit seinem Börsengang getan hat", heiße es in der Klage. Der Kläger argumentiere, dass allein der Kauf von Aktien nicht die Aufgabe einer Mantelgesellschaft sei.Gegenüber Bloomberg weise Ackman die Vorwürfe zurück. "PSTH hat nie Wertpapiere gehalten, die eine Registrierung nach dem Gesetz erfordern würden, und hat auch nicht die Absicht, dies in Zukunft zu tun", so der Investor.Sollte die Klage Erfolg haben, könnte die Angst vor gerichtlichen Anfechtungen dem gesamten SPAC-Segment einen empfindlichen Dämpfer versetzten. DER AKTIONÄR, auf dessen Empfehlungsliste auch PSTH steht, wird die Entwicklung weiter verfolgen, so der Experte Benjamin Heimlich. (Analyse vom 17.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link