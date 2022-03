ASX-Aktienkurs Perseus Mining-Aktie:

ISIN Perseus Mining-Aktie:

AU000000PRU3



WKN Perseus Mining-Aktie:

A0B7MN



Ticker-Symbol Perseus Mining-Aktie:

P4Q



ASX Ticker-Symbol Perseus Mining-Aktie:

PRU



Kurzprofil Perseus Mining Ltd.:



Perseus Mining Ltd. (ISIN: AU000000PRU3, WKN: A0B7MN, Ticker-Symbol: P4Q, ASX-Ticker-Symbol: PRU) ist ein australisches Unternehmen aus dem Sektor Rohstoffe. (04.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Perseus Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Perseus Mining-Aktie (ISIN: AU000000PRU3, WKN: A0B7MN, Ticker-Symbol: P4Q, ASX-Ticker-Symbol: PRU) unter die Lupe.Der australische Goldproduzent, der seine Minen in Westafrika betreibe, habe ein Übernahmeangebot für Orca Gold vorgelegt. Damit würde Perseus Mining einen Zugriff auf das Block-14-Goldprojekt im Sudan bekommen. Darüber hinaus halte Orca Gold 30% an Montage Gold. Montage Gold habe wiederum ein riesiges, wenngleich niedriggradiges Goldprojekt in der Elfenbeinküste, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.03.2022)