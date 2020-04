Tradegate-Aktienkurs Perseus Mining -Aktie:

0,575 EUR -9,11% (30.04.2020, 15:03)



ASX-Aktienkurs Perseus Mining-Aktie:

0,965 AUD -5,39% (29.04.2020, 08:10)



ISIN Perseus Mining-Aktie:

AU000000PRU3



WKN Perseus Mining-Aktie:

A0B7MN



Ticker-Symbol Perseus Mining-Aktie:

P4Q



ASX Ticker-Symbol Perseus Mining-Aktie:

PRU



Kurzprofil Perseus Mining Ltd.:



Perseus Mining Ltd. (ISIN: AU000000PRU3, WKN: A0B7MN, Ticker-Symbol: P4Q, ASX-Ticker-Symbol: PRU) ist ein australisches Unternehmen aus dem Sektor Rohstoffe. (30.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Perseus Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Perseus Mining-Aktie (ISIN: AU000000PRU3, WKN: A0B7MN, Ticker-Symbol: P4Q, ASX-Ticker-Symbol: PRU) unter die Lupe.Der Goldpreis halte sich beständig im Bereich von 1.700 USD. Dennoch gerate die Perseus Mining-Aktie unter Druck. Der Grund seien die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2019/20. Nachdem die Edikan-Mine praktisch zwei Jahre in Folge ihre Ziele habe erreichen könen, habe ein Projekt in Ghana im abgelaufenen Quartal erneut Probleme bereitet. Die Schuld liege beim Erz.Edikan sei eine Tagebaumine. Die Verarbeitungsanlage werde dabei mit Erz aus verschiedenen Gruben gespeist. Im abgelaufenen Quartal habe sich Perseus Mining dabei auf die Bokitsi-Grube fokussiert. Dort lagere relativ hochgradiges Erz. Das klinge zunächst gut, habe sich jedoch als weniger gute Idee herausgestellt. Der Grund: Das Erz habe sich nicht so gut verarbeiten lassen wie eigentlich erwartet. Die Recovery (Gewinnungsrate) sei deutlich zurückgegangen. Statt der 85%, die Edikan in den vergangenen Quartalen erzielt habe, seien es nur noch 61% gewesen. Und damit sei aus dem erhofft guten Quartal ein unterdurchschnittliches Quartal geworden. Zum Ende des Quartals sei die Recovery wieder angestiegen. Perseus Mining mische jetzt nur noch 15% des hochgradigen Erzes dem anderen Erz bei. Dennoch: Der Schaden sei bereits entstanden. Das dritte Quartal sei ein verlorenes und schwaches Quartal für Edikan und damit auch für Perseu Mining gewesen. Dass Sissingue nach Plan operiert habe, habe das Quartal nicht mehr retten können. Perseus Mining habe 58.000 Unzen im dritten Quartal produziert, im zweiten seien es noch 69.000 Unzen gewesen.Die Zahlen für das dritte Quartal seien alles andere als berauschend gewesen. Die Perseus Mining-Aktie sei in der Folge natürlich unter Druck geraten. Der Broker Hartleys gehe in einer Einschätzung davon aus, dass sich die Probleme auf Edikan nicht wiederholen würden. Dennoch sei es natürlich sehr ärgerlich, dass eine solche Fehlentscheidung seitens der Metallurgen zu einem so schwachen Quartal führe. Die Perseus Mining-Aktie bleibe weiterhin spannend, müsse jedoch jetzt kurzfristig zunächst einen Boden finden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2020)Börsenplätze Perseus Mining-Aktie: