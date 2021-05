Tradegate-Aktienkurs Pernod Ricard-Aktie:

173,40 EUR -0,32% (05.05.2021, 13:35)



Euronext Paris-Aktienkurs Pernod Ricard-Aktie:

173,65 EUR +0,64% (05.05.2021, 14:04)



ISIN Pernod Ricard-Aktie:

FR0000120693



WKN Pernod Ricard-Aktie:

853373



Ticker-Symbol Pernod Ricard-Aktie:

PER



Euronext Paris Ticker-Symbol Pernod Ricard-Aktie:

RI



Kurzprofil Pernod Ricard:



Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI) ist ein französischer Spirituosenkonzern, der 1975 aus der Fusion der Unternehmen Pernod und Ricard, die die gleichnamigen Anisées vertrieben haben, entstanden ist. (05.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pernod Ricard-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des französischen Spirituosenkonzerns Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI).Die Umsatzzahlen für das Q3 2020/21 (31.03.) hätten mit einem Umsatzanstieg von 13% auf 1,96 (Vj.: 1,74) Mrd. Euro (organisch: +19% y/y) die Analystenprognose (1,83 Mrd. Euro) und den Marktkonsens (1,85 Mrd. Euro) geschlagen. Für das Geschäftsjahr 2020/21 gebe Pernod Ricard nun erstmals einen konkreten Ausblick (Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (organisch) von rund 10% y/y (Vj.: 2,26 Mrd. Euro)). Zudem rechne Pernod Ricard in Q4 mit einer weiteren Beschleunigung des Umsatzwachstums (organisch) aufgrund einer fortgesetzten Erholung des Geschäfts, u.a. durch eine graduelle Eröffnung von Restaurants, Hotels und Bars. Die Zwischendividende sei auf 1,33 (Vj.: 1,18; Analystenprognose: 1,34) Euro angehoben worden.Lusebrink hebe seine Schätzungen für 2020/21 (u.a. EPS berichtet: 5,23 (alt: 5,12) Euro; EPS bereinigt: 5,67 (alt: 5,56) Euro; DPS: 2,80 (alt: 2,78) Euro) und 2021/22 (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 6,55 (alt: 6,43) Euro) mehrheitlich an. Einer deutlichen Erholung des Geschäfts insbesondere in den strategisch wichtigen Märkten China und den USA stünden v.a. die noch andauernde Schwäche im weltweiten Reiseeinzelhandel und die deutliche Verschärfung der Pandemie in Indien gegenüber.Bei einem positiven Gesamtertrag (12 Monate) bewertet Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, die Pernod Ricard-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde von 170 Euro auf 180 Euro erhöht. (Analyse vom 05.05.2021)Börsenplätze Pernod Ricard-Aktie: