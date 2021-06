Tradegate-Aktienkurs Pernod Ricard-Aktie:

Kurzprofil Pernod Ricard:



Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI) ist ein französischer Spirituosenkonzern, der 1975 aus der Fusion der Unternehmen Pernod und Ricard, die die gleichnamigen Anisées vertrieben haben, entstanden ist. (28.06.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pernod Ricard-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Spirituosenkonzerns Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI).Pernod Ricard habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 (30.06.) angehoben und rechne nun mit einem Anstieg (organisch) des bereinigten operativen Ergebnisses um rund 16% y/y (zuvor: rund +10% y/y; erstes Halbjahr 2020/21: -2,4% y/y; Vj.: 2,26 Mrd. Euro) und begründe dies mit einer stärker als bisher erwarteten Erholung des Geschäfts. Damit würde das bereinigte operative Ergebnis (organisch) nach Unternehmensangaben im Großen und Ganzen dem des Geschäftsjahres 2019/20 entsprechen, obwohl die Umsätze immer noch durch Restriktionen im On-Trade-Geschäft (Handel) und im Reiseeinzelhandel beeinträchtigt seien und die Strukturkosten noch nicht wieder ihr normales Niveau erreicht hätten.Das Unternehmen erwarte weiterhin ein widerstandsfähiges Off-Trade-Geschäft sowie eine weitere Beschleunigung des On-Trade-Geschäfts (Handel) aufgrund einer fortschreitenden Aufhebung der pandemiebedingten staatlichen Restriktionen. Zudem werde weiterhin ein dynamisches Ressourcenmanagement mit starken Reinvestitionen (A&P (Werbung und Marketing)-Quote von ca. 16% für 2020/21 (Vj.: 15,7%)) in Aussicht gestellt. Einer deutlichen Erholung des Geschäfts insbesondere in den strategisch wichtigen Märkten China und den USA stünden v.a. die noch andauernde Schwäche im weltweiten Reiseeinzelhandel und die noch schwierige Pandemielage in Indien gegenüber.Der Analyst hebe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2020/21e (u.a. EPS berichtet: 5,55 (alt: 5,23) Euro; EPS bereinigt: 5,98 (alt: 5,67) Euro; DPS: 2,90 (alt: 2,80) Euro) und 2021/22e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 6,92 (alt: 6,55) Euro) mehrheitlich an. Auf Basis des DCF-Modells (Anhebung der Prognosen 2020/21ff, aktualisierter Bewertungszeitraum) habe er ein neues Kursziel von 195,00 (alt: 180,00) Euro für die Pernod Ricard-Aktie ermittelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pernod Ricard-Aktie: