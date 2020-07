Nasdaq-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) gehöre zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (13.07.2020/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktie steigt, da das Unternehmen die Markterwartungen übertrifft - AktiennewsVor etwa 30 Minuten hat PepsiCo (PEP.US) (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) seine Quartalsergebnisse für das 2. Quartal veröffentlicht, wobei die Berichtssaison an der Wall Street gerade erst begonnen hat, so die Experten von XTB.PepsiCo gehöre zu den größten Unternehmen Amerikas, weshalb die Anleger vor dem Hintergrund der anhaltenden Coronavirus-Turbulenzen besonders an der Performance des Unternehmens interessiert gewesen seien. Die Analysten hätten einen Gewinn von 1,25 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 15,39 Milliarden USD (Bloomberg) erwartet. Die Ergebnisse seien besser ausgefallen als erwartet, da der Kerngewinn pro Aktie im 2. Quartal 1,32 USD betragen habe und damit die höchste Schätzung (zwischen 1,22 und 1,29 USD) übertroffen habe. Die Nettoeinnahmen von PepsiCo hätten sich auf 15,95 Milliarden USD belaufen (die höchste Schätzung sei erneut übertroffen worden). Der Nettogewinn sei von 2,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum auf 1,65 Milliarden USD gefallen. Angesichts der derzeitigen Unsicherheiten habe das Unternehmen noch immer keinen Ausblick für das Jahr 2020 vorgelegt. Darüber hinaus habe PepsiCo gesagt, dass es plane, 7,5 Milliarden USD durch Dividenden in Höhe von 5,5 Milliarden USD und Aktienrückkäufe in Höhe von etwa 2 Milliarden USD an die Aktionäre zurückzugeben. (News vom 13.07.2020)Börsenplätze PepsiCo-Aktie:121,00 EUR +1,70% (13.07.2020, 15:28)