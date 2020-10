Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

106,78 EUR +2,65% (12.10.2020, 15:07)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

123,02 USD +6,97% (09.10.2020)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie Deutschland:

2ON



NASDAQ-Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (12.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Peloton zähle zu den Top-Werten 2020 an der Börse. Nach einem Plus von sieben Prozent am Freitag liege der Titel des Herstellers von Spinningbikes und Laufbändern am Montag vorbörslich schon wieder vorne. Rückenwind erhalte Peloton durch eine Studie der Bank of America.Bank-of-America-Analyst Justin Post sehe in Peloton ein Unternehmen, das eindeutig von den sich ändernden Gewohnheiten der Verbraucher profitiere - und zwar längerfristig. "Die Seitenaufrufe des Unternehmens waren im September ermutigend", so Post. "Im Jahresvergleich nahmen sie um 197 Prozent zu. Im August war es lediglich ein Plus von 129 Prozent."Der Auftragsbestand dürfte noch immer enorm sein, worauf die langen Lieferzeiten hinweisen würden. Aktuell müsse ein Kunde vier bis acht Wochen auf ein Peloton-Bike warten. "Das liegt zwar merklich unter dem Spitzenwert von sieben bis elf Wochen, ist aber immer noch sehr hoch", so Post. Dies deute auf ein starkes zweites Quartal (endet im Dezember) hin.Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der Peloton Interactive-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link