Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

72,95 EUR -9,53% (05.05.2021, 17:01)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

89,14 USD -7,82% (05.05.2021, 16:47)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (05.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe sich nun doch bewahrheitet. Der US-Sportwarenhersteller Peloton habe am Mittwoch einen freiwilligen Rückruf seiner Laufbandgeräte Tread+ und Tread wegen Sicherheitsbedenken angekündigt. Die Aktie sei seit Bekanntgabe auf Talfahrt und habe in der Spitze rund acht Prozent im Minus notiert.Das Unternehmen rate Kunden, die die Produkte bereits besitzen würden, diese sofort nicht mehr zu benutzen und Peloton zu kontaktieren, um eine volle Rückerstattung oder andere qualifizierte Abhilfe zu erhalten.Die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC habe bereits im vergangenen Monat vor Pelotons Tread+-Produkt gewarnt, nachdem ein Kind bei einem Vorfall mit dem Gerät gestorben sei und es Dutzende von anderen gemeldeten Verletzungen gegeben habe. Aber Peloton habe sich damals der empfohlenen Rückrufaktion widersetzt und den Kunden gesagt, dass es keinen Grund gäbe, seine Laufbänder nicht mehr zu benutzen."Ich möchte klarstellen, dass Peloton in unserer anfänglichen Reaktion auf die Aufforderung der CPSC, das Tread+ zurückzurufen, einen Fehler gemacht hat", habe CEO John Foley am Mittwoch in einer Erklärung gesagt. "Wir hätten von Anfang an produktiver mit ihnen zusammenarbeiten sollen. Dafür entschuldige ich mich." Peloton habe auch gesagt, dass man mit der CPSC zusammenarbeiten werde, um neue Sicherheitsstandards für Laufbänder festzulegen.Anleger sollten von einem Kauf vorerst absehen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Peloton Interactive-Aktie. (Analyse vom 05.05.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot": Peloton.