ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (28.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive: NASDAQ-Flop 2021 mit -75,1% - AktiennewsDer einst gefeierte Corona-Profiteur Peloton Interactive (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist 2021 böse unter die Räder gekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.In der Pandemie habe der Verkauf der teuren Bikes geboomt. Das habe Umsatz und Ergebnis ordentlich angeheizt. Doch mit den Lockerungen habe sich das Blatt gewendet. Die Folge: Rückfall in die roten Zahlen. Zwar wolle der Konzern mit einem Sparprogramm gegensteuern - und habe sich zudem am Kapitalmarkt frisches Geld besorgt, um damit einerseits die eigenen Kapazitäten auszubauen, andererseits aber auch andere Firmen, Produkte oder Technologien einkaufen zu können. Ob sich so der erhoffte Turnaround einstelle - und die Aktie es schaffe, in die selbst nach den massiven Kursverlusten noch immer hohe Bewertung hineinzuwachsen, bleibe allerdings abzuwarten. (Ausgabe 50/2021)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:32,535 EUR +0,42% (28.12.2021, 10:09)NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:36,71 USD -4,87% (27.12.2021)