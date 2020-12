NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (22.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Peloton Interactive-Aktie habe zunächst ein neues Hoch gemacht und gestern, nach Handelsende, sei sie noch um 8% gestiegen. Peloton Interactive habe nämlich ein Unternehmen gekauft, um seine Hardware (Fitness Bikes, Laufbänder) jetzt auch in den Konzern zu holen. Der Börsenexperte finde die Idee interessant, dass man vielleicht auch irgendwann die Sportgeräte in den Markt einbringen werde. Damit würde man die Eintrittsbarrieren für die Kunden deutlich reduzieren und dann mit einem Abo-Modell das Ganze gegenfinanzieren. Der Markt hat das Ganze auf jeden Fall positiv aufgenommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Peloton Interactive-Aktie. (Analyse vom 22.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:126,56 EUR +7,42% (22.12.2020, 11:18)