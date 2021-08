Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (24.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Beim US-Fitnessgerätehersteller stünden bald nicht nur Zahlen an. Nach einer verzögerten Markteinführung sowie einer Rückrufaktion werde Peloton Interactive mit dem Verkauf eines günstigeren Laufbandes in den USA beginnen. Nach einer monatelangen Verzögerung habe das Unternehmen am Dienstag bekannt gegeben, dass eine preisgünstigere Version seines Laufbandes mit einer Reihe neuer Sicherheitsfeatures nächste Woche in den USA auf den Markt kommen werde. Das neu gestaltete Laufband werde mit einem Preis von 2.495 USD am Montag in den USA, Kanada und Großbritannien in den Verkauf gehen.Peloton Interactive habe damit begonnen, die geringe Anzahl von Laufbändern, die in den USA verkauft worden seien, zu reparieren. Die offizielle Markteinführung sollte am 27. Mai stattfinden, also kurz nach dem Rückruf. Das Laufband solle im Herbst in Deutschland auf den Markt kommen.Die Peloton Interactive-Aktie drehe nach der guten Nachricht wieder auf. Aufgrund des eingetrübten Chartbilds würden Anleger jedoch erstmal an der Seitenlinie bleiben. Zumal die Quartalszahlen am Donnerstag für Turbulenzen sorgen dürfte, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.08.2021)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: