Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

22,535 EUR -19,69% (20.01.2022, 20:31)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

25,80 USD -18,97% (20.01.2022, 20:16)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (20.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Jetzt auch das noch! Das US-Fitnessunternehmen wolle die Produktion für Spinningbikes und Laufbänder unterbrechen, nachdem die Nachfrage deutlich nachgelassen habe. Nach einem Kurseinbruch von 16,5% sei der Handel mittlerweile unterbrochen.Laut internen Dokumenten, die CNBC vorlägen, beabsichtige Peloton Interactive, die Fahrradproduktion für zwei Monate, von Februar bis März, zu unterbrechen. Die Produktion des teureren Bike+ sei bereits im Dezember eingestellt worden und werde auch bis Juni nicht wieder aufgenommen. Außerdem werde das Unternehmen seine Laufbandmaschine Tread ab nächsten Monat sechs Wochen lang nicht herstellen.Peloton Interactive habe bereits in einer vertraulichen Präsentation vom 10. Januar offengelegt, dass die Nachfrage nach seinen vernetzten Fitnessgeräten aufgrund der Preissensibilität der Käufer und der verstärkten Aktivität der Wettbewerber weltweit "deutlich zurückgegangen" sei. Zudem habe das Unternehmen im Wesentlichen falsch eingeschätzt, wie viele Menschen die Produkte kaufen würden, nachdem während der Corona-Krise so viel Nachfrage vorgezogen worden sei. Es stünden jetzt Tausende von Fahrrädern und Laufbändern in Lagerhäusern oder auf Frachtschiffen und müssten an den Mann oder die Frau gebracht werden.