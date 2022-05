Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

11,20 EUR -16,31% (10.05.2022, 15:49)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

11,84 USD -16,21% (10.05.2022, 15:37)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (10.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe."Turnarounds sind hart", beginne CEO Barry McCarthy seinen Brief an die Aktionäre zum Anlass der Zahlen zum dritten Quartal. Und wirklich: Was der Hersteller von Fitnessbikes da seinen Anteilseigner zumute, sei sehr schwer verdauliche Kost. Das Wachstum des einstigen Highflyers sei praktisch nicht mehr vorhanden.Das US-Unternehmen habe beim Umsatz 964 Mio. USD erzielt und habe damit hinter den Erwartungen der Analysten von 973 Mio. USD gelegen. Beim Ergebnis je Aktie habe Peloton Interactive einen dramatischen Verlust von 2,27 USD verzeichnet. Die Experten hätten lediglich mit einem Minus von 0,83 USD gerechnet. Die Zahl der zahlenden Abonnenten habe sich auf 2,96 Mio. belaufen, was im Vergleich zum zweiten Quartal ein kümmerliches Plus von 7% bedeute.Im vierten Quartal solle es noch mauer werden: Peloton Interactive erwarte 2,98 Mio. Kunden - das wäre ein Zuwachs von 1%. Der Umsatz solle zwischen 675 und 700 Mio. USD liegen, während die Analysten bisher von 821 Mio. USD ausgegangen seien.Trotz der desaströsen Bilanz habe McCarthy große Träume. "Mein Ziel ist es, aus Peloton eine Fitness-Plattform mit 100 Millionen Kunden zu machen", schreibe er in der Mitteilung. "Das ist zwar weit, weit weg, aber wir befinden uns im Epizentrum der Technologie. Wer möchte nicht ein gesünderes, glücklicheres und längeres Leben führen? Bald werden wir mehr darüber berichten, wie wir an diesem Wachstum teilhaben wollen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: