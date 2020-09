Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (08.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Peloton erweitere sein Produktportfolio um Bike+. Das Gerät koste 2.495 Dollar und verfüge über mehrere neue technische Raffinessen, etwa einen drehbaren 24-Zoll-HD-Touchscreen und eine Auto-Follow-Funktion. Die Peloton Interactive-Aktie habe zunächst drei Prozent gewonnen, sei dann aber mit dem Markt ins Minus gefallen."Wir haben das Gefühl, dass wir gerade erst beginnen", so Peloton-CEO John Foley. "Unser Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich die Fitnesslösung für zu Hause zu bieten."Hierfür erweitere Foley das Angebot auch um die Komponente Krafttraining. Peloton habe eigens Kurse konzipiert, die einen Mix aus Cardiotraining auf dem Rad und Krafttraining neben dem Rad bieten würden.Sollten die Quartalszahlen am Donnerstag aber besser ausfallen als erwartet, sind noch merklich höhere Kurse drin, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link