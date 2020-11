Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

88,25 EUR +4,30% (10.11.2020, 13:21)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

100,01 USD -20,29% (09.11.2020)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie Deutschland:

2ON



NASDAQ-Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (10.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Die Krisengewinner-Aktien der Corona-Pandemie kämen nach ihrem Ausverkauf zu Wochenbeginn auch am Dienstag bislang nicht auf die Beine. Die Aktie von Peloton verliere im vorbörslichen Handel ein Prozent und notiere zum ersten Mal seit September unter der Marke von 100 Dollar. Auf diese Marken komme es nun an.Die Nachricht über einen möglichen Durchbruch mit einem von BioNTech und Pfizer entwickelten Impfstoff gegen das Coronavirus habe auch die Aktie von Peloton schwer getroffen. Am Montag habe der Titel 20 Prozent verloren und die 50-Tage-Linie durchbrochen. Damit habe Peloton ein Verkaufssignal ausgelöst.Kurzfristig könnte es nun bis 85 Dollar abwärts gehen. Dort verlaufe die 100-Tage-Linie. Halte diese Marke nicht, rücke die horizontale Unterstützung im Bereich 80 Dollar in den Fokus.Der BioNTech-Impfstoff stelle alles auf den Kopf - auch den Kurs von Peloton. Die Aktie sei unter den Stoppkurs des "Aktionär" gefallen. Derzeit sehe es nicht danach aus, dass der Titel nachhaltig wieder nach oben drehe. Trotzdem bleibe das Geschäftsmodell vielversprechend.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät die Peloton Interactive-Aktie auf die Watchlist zu setzen. (Analyse vom 10.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link