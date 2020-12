Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (22.12.2020/ac/a/n)



Peloton Interactive rüste auf. Das US-Unternehmen übernehme für 420 Mio. USD den Wettbewerber Precor. Damit reagiere der Hersteller von Spinningbikes und Laufbändern auf die gestiegene Nachfrage nach seinen Produkten.Peloton Interactive erhalte mit der Übernahme Zugriff auf Precors Werke in Whitsett in North Carolina und Woodinville in Washington. Zudem würden bald u.a. 100 Top-Leute aus dem Ressort Forschung und Entwicklung für Peloton Interactive arbeiten.Mit dem Kauf dürfte Peloton Interactive die große Sorge einiger Anleger aus der Welt geschafft haben: Lieferverzögerungen und unzufriedene (potenzielle) Kunden aufgrund zu vieler Bestellungen. Heath Terry, Analyst von Goldman Sachs, habe im Oktober vor diesem Problem gewarnt und die Peloton Interactive damals abgestuft. Langfristig sei die US-Investmentbank jedoch positiv gestimmt.