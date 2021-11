Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (16.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Fitness-Spezialisten Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der negative Newsflow bei Peloton drücke die Aktie des Fitness-Bike-Herstellers seit Wochen nach unten. Am Dienstag sorge die Ankündigung einer Kapitalmaßnahme erneut für lange Gesichter unter den Anlegern. Die Aktie falle kurzfristig um sechs Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 2020.Peloton habe den Handel am Montag bei 47,49 Dollar und damit unter der (nur noch psychologisch) wichtigen Marke von 50 Dollar beendet. Am Dienstag gehe es für den Titel vorbörslich um in der Spitze sechs Prozent auf 44,50 nach unten. Auslöser des Kursrutsches sei die Ankündigung einer Aktienplatzierung von Peloton.Der offiziellen Meldung zufolge wolle das Unternehmen Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Dollar platzieren, eine Mehrzuteilungsoption für die Emittenten umfasse Papiere im Wert von zusätzlich 150 Millionen Dollar.Ausgehend von ihrem Allzeithoch von Mitte Januar bei 171,09 Dollar habe die Peloton-Aktie mehr als 70 Prozent an Wert verloren. Durch die Beschleunigung der Talfahrt in der Vorwoche wurde die "Aktionär"-Empfehlung ausgestoppt. Die Aktie steht nun auf der Watchlist, so Martin Weiß. (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.