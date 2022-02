Der Aktienkurs von Peloton befinde sich seit über einem Jahr auf Talfahrt und habe 80% seines Wertes verloren. Eine starke Aufwärtsbewegung zu Beginn dieser Woche habe die Aktie jedoch über die obere Begrenzung eines kurzfristigen Abwärtstrendkanals springen lassen, was darauf hindeute, dass eine größere Aufwärtsbewegung bevorstehen könnte. (Quelle: xStation 5)



Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

32,265 EUR -1,04% (09.02.2022, 16:07)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

36,03 USD -3,33% (09.02.2022, 15:54)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (09.02.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktie legt aufgrund möglicher Übernahmegespräche zu - AktiennewsPeloton Interactive (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Unternehmen für Fitnessgeräte und Medien, so die Experten von XTB.Die Hauptprodukte von Peloton seien Laufbänder und stationäre Fahrräder mit Internetzugang, die es den monatlichen Abonnenten ermöglichen würden, aus der Ferne über Streaming-Kanäle an organisierten Aktivitäten teilzunehmen.Das Unternehmen sei einer der Nutznießer der Coronavirus-Pandemie gewesen, da die Menschen, die nicht ins Fitnessstudio hätten gehen konnten, stattdessen beschlossen hätten, zu Hause zu trainieren. Dank der Pandemie und der revolutionären Herangehensweise des Unternehmens an den Vertrieb von Trainings- und Unterhaltungsgeräten habe Peloton bis heute fast 2,5 Millionen Kunden weltweit gewonnen. Trotz der Zufriedenheit der Nutzer der Plattform sei der Aktienkurs des Unternehmens aufgrund von Missmanagement und schlechten Quartalsergebnissen kürzlich um fast 80% eingebrochen.Mitbegründer John Foley habe seine derzeitige Position als CEO aufgegeben und beschränke sich auf die Rolle des Executive Chairman. Foley habe am Dienstag, den 7. Februar, eine Erklärung abgegeben, in der er eingeräumt habe, dass das Unternehmen nicht optimal geführt worden sei, und habe die Schuld auf sich und das vorherige Management genommen. In der Zwischenzeit habe der Markt euphorisch auf die Nachrichten über eine mögliche Übernahme und die Veränderungen reagiert, zu denen der Abbau von 20% der Beschäftigten, d.h. von etwa 2 800 Stellen, die Verringerung der Zahl der Lager und die Verlängerung der Verträge mit externen Lieferanten gehören würden, was nach Angaben des Unternehmens bis 2022 Einsparungen in Höhe von 800 Mio. Dollar bringen werde.Das "Wall Street Journal" habe nach Börsenschluss berichtet, dass der Rückgang der Aktienkurse von Peloton das Unternehmen zu einem attraktiven Ziel für Fusionen und Übernahmen mache. Das "WSJ" habe auch berichtet, dass Amazon sich mit Beratern bezüglich einer möglichen Transaktion in Verbindung gesetzt habe. Die "Financial Times" habe berichtet, dass Nike ebenfalls ein Übernahmeangebot für Peloton vorbereite. Andere potenzielle Käufer seien Apple und Walt Disney. Das Management von Peloton stehe seit langem unter dem Druck seines Aktionärs Blackwells Capital, das Unternehmen zu verkaufen.Da die Regulierungsbehörden Übernahmen von "BigTech"-Unternehmen wie Amazon oder Apple immer vorsichtiger angehen würden, scheine die Übernahme durch Nike die optimale Lösung für das Unternehmen zu sein. Im Gegenzug könnte ein solches Angebot für das Unternehmen weniger attraktiv sein, da Nike offensichtlich nicht in der Lage sei, finanziell mit Giganten wie Amazon oder Apple zu konkurrieren.Es sei erwähnenswert, dass in den letzten Wochen fast alle Unternehmen, die während der Coronavirus-Pandemie erheblich profitiert hätten, wie Spotify, Netflix oder PayPal, starke Rückgänge verzeichnet hätten. In der Zwischenzeit habe Peloton innerhalb der letzten fünf Tage fast 40% zugelegt, was eine mögliche Trendwende ankündigen könnte.