Kurzprofil Pearson plc:



Pearson plc (ISIN: GB0006776081, WKN: 858266, Ticker-Symbol: PES) ist ein international tätiges Medienunternehmen mit Hauptsitz in London. Zur Unternehmensgruppe gehören Pearson und Penguin Random House. Der britische Konzern ist spezialisiert auf Lehr- und Lernmaterial für Schulen, Hochschulen und Lehrkörper wie auch als Publikumsverlagsgruppe von Belletristik für Kinder und Erwachsenen und von Sachbüchern weltweit tätig. Die umfangreiche Angebotspalette beinhaltet u.a. gedruckt und digital: Lehrbücher, Erziehungsbücher und Wörterbücher, Test- und Lernsoftware für Schüler, Studenten und Erwachsene, Fachbücher, Belletristik, Sachbücher wie auch Kinder- und Jugendbücher. (28.02.2018/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Pearson-Aktienanalyse von Analysten Sarah Simon und Alastair Reid von der Privatbank Berenberg:Sarah Simon und Alastair Reid, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Medienunternehmens Pearson plc (ISIN: GB0006776081, WKN: 858266, Ticker-Symbol: PES).Da Pearson seine Eckdaten bereits im Januar-Handelsbericht veröffentlicht habe, hätten die Ergebnisse für 2017 wenig Überraschungen beinhaltet, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen angepasst.Sarah Simon und Alastair Reid, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Votum für die Pearson-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 5 GBP bestätigt. (Analyse vom 28.02.2018)Börsenplätze Pearson-Aktie: