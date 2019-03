SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

ISIN Peach Property Group-Aktie:

CH0118530366



WKN Peach Property Group-Aktie:

A1C8PJ



Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

P6Z



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

PEAN



Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (21.03.2019/ac/a/d)



Die Gesellschaft habe am Dienstag den Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht und habe hierbei das im Februar veröffentlichte vorläufige Ergebnis bestätigen können. Die Ist-Mieteinnahmen des Unternehmens hätten mit nahezu 30 Mio. CHF um 82% über dem Vorjahreswert von über 16 Mio. CHF gelegen. Dieser deutliche Anstieg sei neben den erfreulichen Like-for-Like Mietwachstum von 2,9% vor allem auf den erneut deutlichen Ausbau des Portfolios zurückzuführen. Das Nettobewertungsergebnis habe bei hohen 55 Mio. CHF gelegen. Auf der Kostenseite habe das Unternehmen erneut von Skaleneffekten profitieren können. Die Bruttomarge der Vermietung habe von 67% auf 71% gesteigert werden können. Insgesamt hätten sich die operativen Kosten um nur 7% erhöht und somit deutlich unterproportional. Das Vorsteuerergebnis habe alles in allem bei nahezu 57 Mio. CHF gelegen und somit auf einem Rekordlevel. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei 45,5 Mio. CHF gelegen, ein Plus von über 8%. Der verwässerte FFO I je Aktie vor Steuern sei trotz einer deutlich erhöhten Aktienanzahl von 46 Rappen um 26% auf 58 Rappen gestiegen.Das Portfolio sei im Jahresverlauf erneut deutlich gewachsen. Der Wohnungsbestand habe zum Jahresende 2018 bei über 8.400 Einheiten gelegen. Der Marktwert des Bestandsportfolios sei um über 50% von rund 453 Mio. CHF auf 694 Mio. CHF gestiegen. Der Leerstand habe von 16,8% auf 13,6% reduziert werden können und die Bruttomietrendite habe sogar von 5,4% auf 5,6% leicht gesteigert werden können. In 2019 habe das Portfolio bereits weiter ausgebaut werden können und umfasse nun auf 8.800 Einheiten. Ebenfalls sei das Entwicklungsprojekt Wollerau fertiggestellt worden und die letzte Wohnung habe übergeben werden können.Für 2019 erwarte das Unternehmen eine weitere deutliche Steigerung der Mieteinnahmen und Effizienzgewinne. Trotz des Rekordergebnisses habe das Management in diesem Jahr auf den Beginn einer Dividendenausschüttung verzichtet um das Wachstum des Unternehmens mit den vorhandenen Mitteln voranzutreiben und das Ziel von 11.000 Einheiten baldmöglichst zu erreichen. Auch wenn die Analysten von SRC Research für 2018 mit einer Dividende von 30 Rappen je Aktie gerechnet hätten, würden sie diese Entscheidung als berechtigt ansehen, würden sich jedoch für 2019 eine entsprechende Ausschüttung erhoffen.