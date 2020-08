SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

40,60 CHF -0,98% (26.08.2020, 11:16)



ISIN Peach Property Group-Aktie:

CH0118530366



WKN Peach Property Group-Aktie:

A1C8PJ



Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

P6Z



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

PEAN



Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (26.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Das Unternehmen habe heute den Bericht für das erste Halbjahr veröffentlicht. Die Mieteinnahmen hätten im Vergleich zur Vorjahresperiode von 19,3 Mio. CHF auf 27,4 Mio. CHF um rund 42% gesteigert werden können. Hierin enthalten sei eine gute Like-for-Like Mietsteigerung von 5,4%, während der restliche Anstieg auf neu erworbene Objekte zurückzuführen sei. Auf der Kostenseite habe das Unternehmen weitere Skaleneffekte realisieren und somit unter anderem die Bruttomarge im Jahresvergleich von 71% auf 77% erhöhen können. Trotz eines Bewertungsergebnisses, welches im Vergleich zum Vorjahr rund 5 Mio. CHF niedriger ausgefallen sei, habe das operative Ergebnis mit 33,3 Mio. CHF exakt auf Vorjahresniveau gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe hingegen mit 15,6 Mio. CHF deutlich um 43% über dem Vorjahreswert von 10,9 Mio. CHF gelegen. Der Finanzaufwand habe sich zur Vorjahresperiode von -8,2 Mio. CHF auf -16,8 Mio. CHF mehr als verdoppelt. Das Nettoergebnis nach Minderheiten habe somit mit 14,9 Mio. CHF unter dem Vorjahreswert von 25,4 Mio. CHF gelegen.Im Portfolio hätten seit Jahresbeginn ebenfalls erneut deutliche Verbesserungen erzielt werden können. Die Leerstandsquote habe in den ersten sechs Monaten von 9,3% auf 8,2% reduziert werden können. Der Marktwert habe zum Halbjahr um rund 5% auf 1,12 Mrd. CHF gesteigert werden können und pro forma inklusive des Zukaufs vom 30. Juli, über welchen die Analysten von SRC Research mit ihrem jüngsten Update berichtet hätten, liege der Marktwert mit rund 1,6 Mrd. CHF sogar bereits um nahezu 50% über dem Wert zum Jahresende. Der NAV zu Marktwerten je Aktie habe zum Halbjahr trotz einer höheren Aktienanzahl leicht zulegen können und habe bei 45,13 CHF gelegen und die Analysten von SRC Research würden davon ausgehen, dass dieser zum Jahresende auf über 50 CHF steigen sollte.Die Analysten von SRC Research seien mit den Entwicklungen der Gesellschaft im ersten Halbjahr sehr zufrieden und würden für das zweite Halbjahr von weiterem Wachstum ausgehen, welches den bereits jetzt gesicherten Ergebnisanstieg für das kommende Jahr nochmals weiter ausbauen werde.